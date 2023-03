Leonardo Da Vinci | la madre Caterina era una schiava del Caucaso

(Di martedì 14 marzo 2023) La scoperta nel nuovo libro di Carlo Vecce: "Il sorriso della Gioconda? Non ho prove per dire che è quello delladi, ma me lo sento"

La scoperta nel nuovo libro di Carlo Vecce: "Il sorriso della Gioconda Non ho prove per dire che è quello della madre di, ma me lo sento"La madre diDanon era una donna libera, ma una giovane arrivata in Italia dal mar Nero per essere sfruttata nelle manifatture tessili attorno a Rialto e poi come balia a Firenze. La ...del Liceo scientificoda, la quale, citando addirittura Gramsci, ha invitato le studentesse e gli studenti della scuola che dirige a condannare ogni forma di violenza e prepotenza. ...

La madre di Leonardo da Vinci era una principessa dei Circassi diventata schiava RaiNews

La scoperta nel nuovo libro di Carlo Vecce: “Il sorriso della Gioconda Non ho prove per dire che è quello della madre di Leonardo, ma me lo sento” ...Emergono nuovi dettagli sull'identità della madre di Leonardo da Vinci,in base a un documento scoperto all'Archivio di Stato di Firenze, grazie al filologo e storico del Rinascimento Carlo Vecce. La ...