Leo Gassmann: «Papà mi ha insegnato il senso del sacrificio, ma non c’era mai, lavorava sempre» (Di martedì 14 marzo 2023) Il Corriere della Sera intervista Leo Gassmann, figlio di Alessandro Gassmann e Sabrina Knaflitz, entrambi attori. Leo ha mosso i primi passi nel mondo della musica a X Factor, ha vinto un Sanremo Giovani e chiuso l’ultimo Festival al 18° posto. Ha 24 anni. Racconta che la prima chitarra gliela regalò sua madre a 7 anni. «Ho fatto l’Accademia per 5 anni, ma in prima liceo ho lasciato: mi sentivo soffocare, era un esame ogni giorno, in fondo ero solo un bambino». Ma non ha smesso di suonare. Iniziò a farlo per strada, di nascosto dai genitori. «Quando i miei amici facevano serata in discoteca, io andavo a suonare per strada. Roma di notte in centro si svuota, all’1 mi mettevo sotto gli ombrelloni dei ristoranti chiusi al Pantheon, o a piazza Navona. Di giorno tiravo su 50/60 euro, ma non avevo neanche il permesso». I genitori, racconta ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 14 marzo 2023) Il Corriere della Sera intervista Leo, figlio di Alessandroe Sabrina Knaflitz, entrambi attori. Leo ha mosso i primi passi nel mondo della musica a X Factor, ha vinto un Sanremo Giovani e chiuso l’ultimo Festival al 18° posto. Ha 24 anni. Racconta che la prima chitarra gliela regalò sua madre a 7 anni. «Ho fatto l’Accademia per 5 anni, ma in prima liceo ho lasciato: mi sentivo soffocare, era un esame ogni giorno, in fondo ero solo un bambino». Ma non ha smesso di suonare. Iniziò a farlo per strada, di nascosto dai genitori. «Quando i miei amici facevano serata in discoteca, io andavo a suonare per strada. Roma di notte in centro si svuota, all’1 mi mettevo sotto gli ombrelloni dei ristoranti chiusi al Pantheon, o a piazza Navona. Di giorno tiravo su 50/60 euro, ma non avevo neanche il permesso». I genitori, racconta ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : Leo Gassmann: «Quanti pregiudizi sul mio cognome. Sono single e molto selettivo. A mamma dico tutto» - napolista : Leo #Gassmann: «Papà mi ha insegnato il senso del sacrificio, ma non c’era mai, lavorava sempre» Al CorSera: «Non… - TuttoQuaNews : RT @ilmessaggeroit: #leo gassmann: «Suonavo per strada in centro a Roma, raccoglievo 50 euro al giorno ma i miei non lo sapevano» https://t… - Profilo3Marco : RT @Corriere: Leo Gassmann: «Quanti pregiudizi sul mio cognome. Sono single e molto selettivo. A mamma dico tutto» - HuffPostItalia : Leo Gassmann: 'Mio padre non c'è mai stato ai provini. Suonavo per strada: facevo 50/60 euro' -