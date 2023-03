LegaPro | pareggio nel derby calabrese | ecco la classifica aggiornata del Girone C

(Di martedì 14 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Crotone e Catanzaro si dividono la posta in palio nelcalabro d’altanelC di. Una rete per parte, entrambe nel secondo tempo. Apre le marcature Mogos al 54?, il Catanzaro agguanta ilcon Verna al 72?. Invariata la forbice di 14 punti tra le due formazioni calabresi. I RISULTATI. Gelbison-Pescara 1-2, Monterosi-Messina 1-1, Potenza-Viterbese 2-0, Avellino-Foggia 3-2, Juve Stabia-Giugliano 2-1?, Monopoli – Fidelis Andria 1-2, Taranto-Picerno 0-1, Crotone-Catanzaro 1-1. LA. Catanzaro 80, Crotone 66, Pescara 52, Foggia 49, Audace Cerignola 48, Picerno 47, Monopoli 45, Juve Stabia 41, Potenza 40, Avellino 39, Virtus Francavilla 39, Latina 38, Giugliano 37, Taranto 36, Gelbison 35, Monterosi Tuscia 32, ...

Termina in pareggio la sfida da alta classifica tra Crotone e Catanzaro valevole per la 31esima giornata di Serie C 2022/23. Il match viene sbloccato nella seconda frazione di gioco dal gran destro di ...Finisce in pareggio il derby calabrese. La formazione di Vivarini, capolista, mantiene il distacco dalla seconda ...