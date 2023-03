Lega e FdI contro il Pd che boccia i video dei borseggi a Milano (Di martedì 14 marzo 2023) A Milano una consigliera comunale del Pd, Monica J. Romano, prima transgender a sedere sui banchi di Palazzo Marino, denuncia come “violenza” l’abitudine di “filmare persone sorprese a rubare sui mezzi Atm di Milano e di diffondere i video su pagine Instagram con centinaia di migliaia di followers”. Lo fa con un post su Facebook dove invita a “smetterla sia quelli che realizzano i video, sia chi gestisce i canali Instagram che li rendono virali”, spacciando “la loro violenza per senso civico, perché non è senso civico”. A Milano una consigliera comunale del Pd, Monica J. Romano, denuncia come “violenza” l’abitudine di filmare persone sorprese a rubare sui mezzi Atm Concludendo che “non è trasformando le persone in bersagli che si ottiene giustizia”. Il riferimento è alla pagina Instagram ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 14 marzo 2023) Auna consigliera comunale del Pd, Monica J. Romano, prima transgender a sedere sui banchi di Palazzo Marino, denuncia come “violenza” l’abitudine di “filmare persone sorprese a rubare sui mezzi Atm die di diffondere isu pagine Instagram con centinaia di migliaia di followers”. Lo fa con un post su Facebook dove invita a “smetterla sia quelli che realizzano i, sia chi gestisce i canali Instagram che li rendono virali”, spacciando “la loro violenza per senso civico, perché non è senso civico”. Auna consigliera comunale del Pd, Monica J. Romano, denuncia come “violenza” l’abitudine di filmare persone sorprese a rubare sui mezzi Atm Concludendo che “non è trasformando le persone in bersagli che si ottiene giustizia”. Il riferimento è alla pagina Instagram ...

