Lectio magistralis di Giovannini sulla modifica della Costituzione per uno sviluppo sostenibile

Lectio magistralis di Enrico Giovannini, professore dell'Università di Roma "Tor Vergata" e Direttore Scientifico dell'Alleanza Italiana per lo sviluppo sostenibile – ASviS, su "La modifica della Costituzione italiana per uno sviluppo più sostenibile", nell'ambito della Cerimonia di inaugurazione dell'Anno Accademico 2022-23 della Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia. Il professor Giovannini ha ricevuto dal Rettore Pietrabissa il diploma di Dottorato di Ricerca ad Honorem in sviluppo sostenibile e cambiamento climatico. Si tratta di una testimonianza preziosa che questo blog, da me coordinato insieme ad Antonella Rocca, ha pensato ...

Capodanno senese, lectio magistralis affidata a Brunello Cucinelli Sarà Brunello Cucinelli che terrà alle 18 del 25 marzo la Lectio Magitralis per il Capodanno Senese. L'umanista e imprenditore del cashmere umbro cenerà poi con le autorità cittadine ed i priori nella contrada della Tartuca. Le celebrazioni per il ... Brasil, visita jefa Consejo Nacional Investigación de Italia También intervino para la ocasión la presidenta de la Cnr, la Comisión Nacional de Investigación Científica de Italia, Maria Chiara Carrozza, que ofreció una aplaudida 'lectio magistralis'. También ... ARTEMISIA GENTILESCHI, 'La Pittoressa' L'evento ha fatto registrare una numerosa affluenza di pubblico che ha seguito con vivo interesse la lectio magistralis del prof. Scolaro, il quale ha illustrato con dovizia di particolari alcune tra ... Sarà Brunello Cucinelli che terrà alle 18 del 25 marzo laMagitralis per il Capodanno Senese. L'umanista e imprenditore del cashmere umbro cenerà poi con le autorità cittadine ed i priori nella contrada della Tartuca. Le celebrazioni per il ...También intervino para la ocasión la presidenta de la Cnr, la Comisión Nacional de Investigación Científica de Italia, Maria Chiara Carrozza, que ofreció una aplaudida ''. También ...L'evento ha fatto registrare una numerosa affluenza di pubblico che ha seguito con vivo interesse ladel prof. Scolaro, il quale ha illustrato con dovizia di particolari alcune tra ... Lectio magistralis impugnando forchetta e coltello Linkiesta.it Scienza: Brasile e Italia intensificano la loro cooperazione L'ambasciata d'Italia a Brasilia ha ospitato oggi nella Sala Nervi il Forum del Consiglio nazionale dei "ministri" settoriali dei 27 Stati brasiliani (Consecti). (ANSA) ... Al via la Pordenone Design week Si è aperta con la lectio magistralis dell'architetto Lorenzo Imbesi, alla guida della più importante associazione internazionale di scuole di design ... L'ambasciata d'Italia a Brasilia ha ospitato oggi nella Sala Nervi il Forum del Consiglio nazionale dei "ministri" settoriali dei 27 Stati brasiliani (Consecti). (ANSA) ...Si è aperta con la lectio magistralis dell'architetto Lorenzo Imbesi, alla guida della più importante associazione internazionale di scuole di design ...