Lecco-Feralpisalo` (mercoledì 15 marzo 2023 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici (Di martedì 14 marzo 2023) La vittoria sul Vicenza fa sognare i tifosi della Feralpisalò che a 7 giornate dalla fine del torneo si ritrova in testa al girone A della Serie C con due punti di vantaggio sulla Pro Sesto e 5 sul grande favorito Pordenone. Ma è una classifica molto corta e sono ben 5 le squadre racchiuse nello spazio di 7 InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di martedì 14 marzo 2023) La vittoria sul Vicenza fa sognare i tifosi della Feralpisalò che a 7 giornate dalla fine del torneo si ritrova in testa al girone A della Serie C con due punti di vantaggio sulla Pro Sesto e 5 sul grande favorito Pordenone. Ma è una classifica molto corta e sono ben 5 le squadre racchiuse nello spazio di 7 InfoBetting: Scommesse Sportive e

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FOIANESI74 : #legapro #seriec #feralpisalo in testa, 2 punti di vantaggio #prosesto #lecco e #pordenone si annullano #triestina… - CalcioTutti : RT @JuanPTeixeira93: Serie C ?????? | Grupo A | Fecha 31 AlbinoLeffe 0-1 Pro Vercelli Arzignano Valchiampo 0-1 Padova FeralpiSalo 2-0 Vice… - JuanPTeixeira : RT @JuanPTeixeira93: Serie C ?????? | Grupo A | Fecha 31 AlbinoLeffe 0-1 Pro Vercelli Arzignano Valchiampo 0-1 Padova FeralpiSalo 2-0 Vice… - JuanPTeixeira93 : Serie C ?????? | Grupo A | Fecha 31 AlbinoLeffe 0-1 Pro Vercelli Arzignano Valchiampo 0-1 Padova FeralpiSalo 2-0 V… - sportli26181512 : Feralpisalò, 2-0 al Vicenza e primato solitario. Zeman e il Pescara sorridono: Feralpisalò, 2-0 al Vicenza e primat… -