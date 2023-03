Leao voto 4.5 – Zero sorrisi e zero giocate (Di martedì 14 marzo 2023) Il Milan è rimasto a Londra e contro la Salernitana ha per un’occasione per andare al secondo posto, Leao irriconoscibile Il Milan è rimasto a Londra e contro la Salernitana ha per un’occasione per andare al secondo posto, Leao irriconoscibile. La Gazzetta dello Sport bacchetta il portoghese e lo mette come peggiore in campo: «Crollano le borse e Rafa è sostituito per eccesso di ribasso: partitaccia. Un tiro fuori, una brutta persa, un crossaccio, un anticipo di Pirola. Soprattutto, sembra triste: zero sorrisi e zero giocate». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 14 marzo 2023) Il Milan è rimasto a Londra e contro la Salernitana ha per un’occasione per andare al secondo posto,irriconoscibile Il Milan è rimasto a Londra e contro la Salernitana ha per un’occasione per andare al secondo posto,irriconoscibile. La Gazzetta dello Sport bacchetta il portoghese e lo mette come peggiore in campo: «Crollano le borse e Rafa è sostituito per eccesso di ribasso: partitaccia. Un tiro fuori, una brutta persa, un crossaccio, un anticipo di Pirola. Soprattutto, sembra triste:». L'articolo proviene da Calcio News 24.

