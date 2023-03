“Leao è un pasticcio” | Milan | l’allenatore si sfoga senza filtri

(Di martedì 14 marzo 2023)non decolla e ilcontinua a zoppicare:sisull’ex calciatore di Sporting e Lille. Ancora una prestazione opaca per Rafael, che in questa stagione non sembra decollare completamente. Il portoghese si concede a sprazzi di talento, allontanandosi dagli standard altissimi che aveva mostrato nella scorsa stagione. Il portoghese Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Da una sponda di Milano all'altra, ecco il suo commento sulla situazione di: 'È unperché il Milan ha un atteggiamento concreto verso le spese e i costi in generale. Quindi pagare la ...Gol poi il vuoto: gol die Origi', continua la rosea sul pareggio del Milan contro la ... Poi la questione Gavi: 'Altrocon la iscrizione di Gavi'. Rassegna stampa 14 marzo - ...Thiaw 5 Un suo insolito, di portata colossale, lancia Dia in porta: lo salva Maignan. ...5,5 Tanta buona volontà, ma difetta in precisione e non trova il gol ( dal 12' st Origi 5,5 Si fa ...

Da Leao a Inzaghi, Orrico allo scoperto: "Un pasticcio" - Calcio mercato web

Il ritorno al Chelsea gli ha portato altra confusione mentale”. Da una sponda di Milano all’altra, ecco il suo commento sulla situazione di Leao: “È un pasticcio perché il Milan ha un atteggiamento ...Riguardo all’esterno portoghese l’ex tecnico si è espresso in maniera molto “particolare” riguardo alla trattativa per Leao. Ha definito tutto ciò un “pasticcio”, citando testualmente quanto detto. Ma ...