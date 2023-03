Le VPN sono realmente sicure? Quali sono le loro eventuali vulnerabilità (Di martedì 14 marzo 2023) Chi è causa del suo mal, pianga se stesso. Potrebbe essere questa la massima che si può applicare a chi, pur in presenza di diversi strumenti per garantire la propria sicurezza informatica, riesce comunque a finire vittima di malintenzionati. È una questione di cultura: nel momento in cui siamo consapevoli dei rischi che corrono i nostri dati personali in rete, nel momento in cui capiamo che non tutte le forme di navigazione in internet sono sicure, nel momento in cui sappiamo che un allegato di una mail sospetta *non* deve in alcun modo essere scaricato o aperto, allora non possiamo commettere delle leggerezze solo perché pensiamo di essere dotati di una sorta di scudo protettivo che ci tutela da qualsiasi situazione di pericolo. La sicurezza delle reti VPN, infatti, è un tema che non va sottovalutato ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 14 marzo 2023) Chi è causa del suo mal, pianga se stesso. Potrebbe essere questa la massima che si può applicare a chi, pur in presenza di diversi strumenti per garantire la propriazza informatica, riesce comunque a finire vittima di malintenzionati. È una questione di cultura: nel momento in cui siamo consapevoli dei rischi che corrono i nostri dati personali in rete, nel momento in cui capiamo che non tutte le forme di navigazione in internet, nel momento in cui sappiamo che un allegato di una mail sospetta *non* deve in alcun modo essere scaricato o aperto, allora non possiamo commettere delle leggerezze solo perché pensiamo di essere dotati di una sorta di scudo protettivo che ci tutela da qualsiasi situazione di pericolo. Lazza delle reti VPN, infatti, è un tema che non va sottovalutato ...

