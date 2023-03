Le vie per una riforma della Costituzione, compreso il Titolo V. Scrive Tivelli (Di martedì 14 marzo 2023) “Lo strumento principe per una riforma della Costituzione è istituire una assemblea costituente” così nei giorni scorsi il Quotidiano Nazionale ha riportato la posizione di Sabino Cassese. Visto che io, ormai, tendo ad ispirarmi solo al pensiero dei “grandi vecchi” e “grandi maestri”, oltre che al senso della memoria storica, se lo afferma Sabino Cassese, significa che si tratta probabilmente di un cammino da seguire. In questo Paese però da tempo si è smarrito e va smarrendo il senso della memoria storica (cosa che certo non vale per il professor Cassese che è anche un grande storico) e forse vale la pena offrire un piccolo inquadramento storico della questione. Grazie al “presentismo” dominante sembra che qui ognuno sia il primo o l’unico ad assumere una posizione. Ricordo fra ... Leggi su formiche (Di martedì 14 marzo 2023) “Lo strumento principe per unaè istituire una assemblea costituente” così nei giorni scorsi il Quotidiano Nazionale ha riportato la posizione di Sabino Cassese. Visto che io, ormai, tendo ad ispirarmi solo al pensiero dei “grandi vecchi” e “grandi maestri”, oltre che al sensomemoria storica, se lo afferma Sabino Cassese, significa che si tratta probabilmente di un cammino da seguire. In questo Paese però da tempo si è smarrito e va smarrendo il sensomemoria storica (cosa che certo non vale per il professor Cassese che è anche un grande storico) e forse vale la pena offrire un piccolo inquadramento storicoquestione. Grazie al “presentismo” dominante sembra che qui ognuno sia il primo o l’unico ad assumere una posizione. Ricordo fra ...

