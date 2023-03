Le verità sui migranti che il Pd deve leggere dette dal deputato Pd

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 14 marzo 2023) Il terribile scontro politico di questi giorni sui temi dell’immigrazione si caratterizza per l’ottundimento generale provocato da irrazionali faziose posizioni ideologiche che nulla lasciano ai sentimenti di pietà e dolore per la tragedia epocale che si sta vivendo. Pur di attaccare l’attuale compagine governativa alcuni giornali, esponenti delle forze politiche e accreditati intellettuali in pieno delirio, stanno instaurando biechi processi sommari nei confronti di istituzioni la cui fedeltà ai principi costituzionali ed alla Repubblica, indipendentemente dai governi che la reggono, è indiscussa. In questo perverso modo di fare politica, sempre più voce hanno sui giornali e nei talk-show televisivi, esponenti politici e riconosciuti intellettuali che in evidente alterazione danno una rappresentazione della loro parte politica che non può essere identificata con buona parte di coloro ...