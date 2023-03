Le perdite dell’esercito russo nella guerra in Ucraina | numeri incredibili!

(Di martedì 14 marzo 2023) Secondo il comunicato ufficiale dello Stato Maggiore Ucraino, leinhanno superato la soglia dei 160mila soldati morti in combattimento. La Federazione ha perso 700 militari nelle ultime 24 ore. Nonostante lesignificative, l’esercitocontinua ad attaccare nelle direzioni Limansky, Bakhmutsky, Avdeevsky, Maryinsky e Shakhtyorsky. Tuttavia, nell’ultimo L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Corea del Nord: pronti anucleare Vino Italiano Eccellente, lo dice Coldiretti Salvini deluso “da chi risolve i problemi con la” Brunetta elogia l’ambasciatore Zazo: ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... webmagazine24 : Secondo il comunicato ufficiale dello Stato Maggiore Ucraino, le perdite dell'esercito russo nella guerra in Ucrain… - paoloabbadir : RT @enricofromitaly: ???? 'Zelensky sta commettendo un errore catastrofico?': Anche la Bild è inorridita dalle perdite dell'esercito ucraino… - TrecentoScudi : RT @enricofromitaly: ???? 'Zelensky sta commettendo un errore catastrofico?': Anche la Bild è inorridita dalle perdite dell'esercito ucraino… - Efisio31251859 : RT @enricofromitaly: ???? 'Zelensky sta commettendo un errore catastrofico?': Anche la Bild è inorridita dalle perdite dell'esercito ucraino… - TommyBrain : RT @enricofromitaly: ???? 'Zelensky sta commettendo un errore catastrofico?': Anche la Bild è inorridita dalle perdite dell'esercito ucraino… -

... ha dichiarato l'ucraino all'inizio di mercoledì. Le ... L'Ucraina sta subendotra le riserve che intendeva utilizzare ... Strumento nelle mani'Occidente La Russia ha lanciato quella ......che le unità russe hanno preso il controllo di una parte'... le truppe ucraine starebbero subendosignificative: lo ... l'afflusso di reclute inesperte, portate in battaglia dall'di ...... le ostilità degli scorsi mesi, specie in aree di conflitto ad alta intensità come Bakhmut, hanno significativamente eroso alcune tra le migliori unitàucraino, e levengono ...