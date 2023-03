Le orecchie le avete | raffica di insulti su Paola Caruso | dramma nascosto

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 14 marzo 2023) Niente può tenere in ansia una donna, come la preoccupazione per la salute del proprio figlio., ospite a Verissimo, ha parlato con la Toffanin di suo figlio Michele. Il bambino, di soli 4 anni, ha subito una lesione al nervo sciatico, dopo una sfortunata vacanza in Egitto lo scorso mese di Novembre, durante la quale, in seguito a un malore, gli sarebbe stato somministrato un medicinale tossico. L'ex bonas di “Avanti Un Altro”, in lacrime, ha spiegato che i medici che lo hanno in cura gli avrebbero diagnosticato un danno permanente al piede e, dunque, dovrà portare un tutore per tutta la vita. Subito, sui social, è cascata la valanga di affetto nei confronti della showgirl, ben capendo il momento difficile che sta attraversando la donna. Tuttavia, la mamma degli haters è sempre incinta e non sono mancati anche commenti sgradevoli che ...