Le mosse del governo nel cantiere fisco (Di martedì 14 marzo 2023) L’esecutivo convoca le parti sociali prima del via libera alla legge delega Confindustria si schiera a favore: «Si va verso una riforma organica». I sindacati protestano: «Hanno deciso prima di ascoltarci» Leggi su lastampa (Di martedì 14 marzo 2023) L’esecutivo convoca le parti sociali prima del via libera alla legge delega Confindustria si schiera a favore: «Si va verso una riforma organica». I sindacati protestano: «Hanno deciso prima di ascoltarci»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... manuelaciotti : RT @Italiantifa: A Pozzallo i 17 sopravvissuti del gommone che aveva chiesto aiuto venerdi notte in zona Sar libica. Trenta i morti. La Cap… - giusev76 : RT @LaStampa: Le mosse del governo nel cantiere fisco - LaStampa : Le mosse del governo nel cantiere fisco - cozzi_elena : @GFVIP_Official Dentro la casa nn si rendano conto + vanno contro nikita + spianano la via della sua vittoria è gi… - nemo0703 : @giubileif Il vs alleato Berlusconi amicone del dittatore Gheddafi, non mosse un dito quando la Clinton implemento… -