Le migliori prestazioni della giornata di Serie A | vota il tuo Top XI

Leggi su justcalcio

(Di martedì 14 marzo 2023) La passione per il calcio è insita in ognuno di noi, ma solo pochi privilegiati hanno la possibilità di diventare partecommunity calcistica di Transfermarkt. Iscriviti al nostro sito e non solo avrai l’opportunità dire la Top XI, ma ti godrai anche tanti altri fantastici vantaggi. Ma non è questo l’unico modo per essere coinvolti nella nostra grande famiglia del calcio. Puoi anchere ibomberstagione d’esordio nel XXI secoloA, che hanno fatto la storia del campionato italiano. Guarda la lista dei grandi campioni che hanno segnato la differenza con i loro gol e scegli il tuo preferito. Kvicha Kvaratskhelia del Napoli, Dries Mertens dello stesso club, Olivier Giroud del Milan, ...