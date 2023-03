Le Iene, l’intervista a Giorgia Meloni (Di martedì 14 marzo 2023) Le Iene questa sera, 14 marzo 2023 a quanto pare manderanno in onda il servizio in cui si vedranno i giornalisti svolgere un’intervista a Giorgia Meloni, visto che comunque alla stessa sono state poste domande in merito a che cosa ne pensasse del fatto che i tre uomini che anni fa furono condannati all’ergastolo per il massacro di Ponticelli ancora oggi si dichiarano vittime di un errore giudiziario. Oggi andrà in onda proprio l’intervista integrale e sembra che in merito si sappia già alcune affermazioni che avrebbe detto Meloni, visto che alla stessa sembra che, da quello che emerge dalle anticipazioni in rete, sarebbe stata consegnata una pennetta in cui sono presenti info sulle indagini del massacro di Ponticelli. Meloni ha detto che si metterà a studiare il caso, ma non solo. Le ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 14 marzo 2023) Lequesta sera, 14 marzo 2023 a quanto pare manderanno in onda il servizio in cui si vedranno i giornalisti svolgere un’intervista a, visto che comunque alla stessa sono state poste domande in merito a che cosa ne pensasse del fatto che i tre uomini che anni fa furono condannati all’ergastolo per il massacro di Ponticelli ancora oggi si dichiarano vittime di un errore giudiziario. Oggi andrà in onda propriointegrale e sembra che in merito si sappia già alcune affermazioni che avrebbe detto, visto che alla stessa sembra che, da quello che emerge dalle anticipazioni in rete, sarebbe stata consegnata una pennetta in cui sono presenti info sulle indagini del massacro di Ponticelli.ha detto che si metterà a studiare il caso, ma non solo. Le ...

