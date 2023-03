LE IENE: GIULIO GOLIA INTERVISTA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIORGIA MELONI SUL CASO “MASSACRO PONTICELLI” (Di martedì 14 marzo 2023) Martedì 14 marzo, in prima serata, su Italia 1, a “Le IENE” l’INTERVISTA al PRESIDENTE del CONSIGLIO GIORGIA MELONI sul CASO di cronaca avvenuto il 2 luglio 1983, noto come il “MASSACRO di PONTICELLI”. La trasmissione “Le IENE presentano: Inside” domenica sera ha dedicato un’intera puntata all’inchiesta di GIULIO GOLIA e Francesca Di Stefano dal titolo “Mostri o Innocenti?”, in cui sono state ripercorse le tappe della vicenda. A seguire alcuni stralci dell’INTERVISTA alla Premier MELONI, che andrà in onda integralmente domani. “Mi ha ufficialmente convinto ad occuparmene. – Ha dichiarato la Premier MELONI alle telecamere de Le ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 14 marzo 2023) Martedì 14 marzo, in prima serata, su Italia 1, a “Le” l’aldelsuldi cronaca avvenuto il 2 luglio 1983, noto come il “di”. La trasmissione “Lepresentano: Inside” domenica sera ha dedicato un’intera puntata all’inchiesta die Francesca Di Stefano dal titolo “Mostri o Innocenti?”, in cui sono state ripercorse le tappe della vicenda. A seguire alcuni stralci dell’alla Premier, che andrà in onda integralmente domani. “Mi ha ufficialmente convinto ad occuparmene. – Ha dichiarato la Premieralle telecamere de Le ...

