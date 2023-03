“Le Iene”: ecco le anticipazioni di martedì 14 marzo (Di martedì 14 marzo 2023) martedì 14 marzo, in prima serata, su Italia 1, a “Le Iene” l’intervista al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sul caso di cronaca avvenuto il 2 luglio 1983, noto come il “massacro di Ponticelli”. La trasmissione “Le Iene presentano: Inside” ieri sera ha dedicato un’intera puntata all’inchiesta di Giulio Golia e Francesca Di Stefano dal titolo “Mostri o Innocenti?”, in cui sono state ripercorse le tappe della vicenda. A seguire alcuni stralci dell’intervista alla Premier Meloni, che andrà in onda integralmente domani. “Mi ha ufficialmente convinto ad occuparmene. – Ha dichiarato la Premier Meloni alle telecamere de Le Iene – Fermo restando che le sentenze si rispettano e che abbiamo rispetto per la Magistratura. Mi ha colpito il caso, mi hanno colpito loro e mi colpisce il fatto che, semmai ... Leggi su 361magazine (Di martedì 14 marzo 2023)14, in prima serata, su Italia 1, a “Le” l’intervista al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sul caso di cronaca avvenuto il 2 luglio 1983, noto come il “massacro di Ponticelli”. La trasmissione “Lepresentano: Inside” ieri sera ha dedicato un’intera puntata all’inchiesta di Giulio Golia e Francesca Di Stefano dal titolo “Mostri o Innocenti?”, in cui sono state ripercorse le tappe della vicenda. A seguire alcuni stralci dell’intervista alla Premier Meloni, che andrà in onda integralmente domani. “Mi ha ufficialmente convinto ad occuparmene. – Ha dichiarato la Premier Meloni alle telecamere de Le– Fermo restando che le sentenze si rispettano e che abbiamo rispetto per la Magistratura. Mi ha colpito il caso, mi hanno colpito loro e mi colpisce il fatto che, semmai ...

