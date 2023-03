Le Iene | anticipazioni di stasera su Italia 1 | intervista a Giorgia Meloni sul ' massacro di Ponticelli'

Leggi su movieplayer

(Di martedì 14 marzo 2023)14 marzo Lemanda in onda l'sul 'di' avvenuto il 2 luglio 198314 marzo torna Le, il programma in onda in prima serata su1. A condurlo ci sarà Belen, al suo fianco troviamo ancora una volta i comici Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. Ecco ledella serata che proporrà un'sul caso di cronaca avvenuto il 2 luglio 1983, noto come il "di". La trasmissione Lepresentano: Inside domenica sera ha dedicato un'intera puntata all'inchiesta di Giulio Golia e ...