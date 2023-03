Le Iene | alle 21 15 su Italia 1 | stasera l' intervista a Giorgia Meloni Le anticipazioni

(Di martedì 14 marzo 2023) "Le", questa sera21.15 su1 l'al Presidente del Consigliosul caso di cronaca avvenuto il 2 luglio 1983, noto come il "massacro di Ponticelli". La ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... globalistIT : - OrlandoStier68 : RT @francienz146: Stasera alle iene, il @pdnetwork che fa pagare i suoi debiti ai cittadini! - francienz146 : Stasera alle iene, il @pdnetwork che fa pagare i suoi debiti ai cittadini! - jobwithinternet : RT @dacicus22: @rihitster @doluccia16 @Capezzone Ieri sera alle Iene hanno detto che stanno lavorando ad un servizio dedicato a questa cons… - dacicus22 : @rihitster @doluccia16 @Capezzone Ieri sera alle Iene hanno detto che stanno lavorando ad un servizio dedicato a qu… -

"Le", questa sera21.15 su Italia 1 l'intervista al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sul caso di cronaca avvenuto il 2 luglio 1983, noto come il "massacro di Ponticelli". La trasmissione "...... arrivando praticamente indennebattute finali ma venendo squalificata proprio perché stava ... dopo la rivelazione a Italia's Got Talent , per poi passare a Zelig e ora a Le. Nel programma, ......ripercorso tutte le tappe della tragica vicenda presentata nel primo appuntamento stagionale de Lepresentano: Inside domenica 12 marzo 2023. La Premier Giorgia Meloni raccoglierà davanti...

Massacro di Ponticelli: mostri o innocenti Stasera dalle 20.30 su Italia1 torna "Le Iene presentano Inside" LE IENE

Le Iene, anticipazioni 14 marzo 2023: l’intervento di Giorgia Meloni sul massacro di Ponticelli “Mi ha ufficialmente convinto ad occuparmene. – Ha dichiarato la Premier Meloni alle telecamere de Le ...Le Iene, anticipazioni 14 marzo 2023: l’intervento di Giorgia Meloni sul massacro di Ponticelli “Mi ha ufficialmente convinto ad occuparmene. – Ha dichiarato la Premier Meloni alle telecamere de Le ...