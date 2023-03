Le api battono il cemento | in provincia di Firenze il Tar impedisce la costruzione di un magazzino autorizzato dalla Regione

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 14 marzo 2023) Le api vincono sul: quella di una frazione di Cerreto Guidi, comune della città metropolitana di, è una storia che sa di favola. Le api e gli alveari sono quelli di Stefano Parisi, enologo ma anche apicoltore che da oltre dieci anni produce miele nella zona del borgo Il Pino, nella frazione di Lazzaretto, a Cerreto Guidi. I terreni sono quelli che appartenevano alla villa medicea prima di proprietà di don Giovanni de’ Medici e poi, dal 1671, del cardinale Leopoldo de’ Medici. Terreni in leggero declivio, per lo più coltivati, a filari di vigna. Che produce vini celebri, come il Lorigine e il Templare. Tutta agricoltura biologica. Le circa due milioni e settecentomila Apis mellifera europea, insomma di api da miele, vivono in un invidiabile habitat naturale. Del quale sono un elemento imprescindibile. Habitat che ha rischiato di essere ...