Lazza, il disco Sirio è sesto disco di platino, il singolo Cenere doppio (Di martedì 14 marzo 2023) Lazza continua a essere campione di vendite: il disco Sirio è certificato sesto disco di platino mentre Cenere, il brano sanremese, doppio 44 Dischi di platino, 40 Dischi d'Oro nel suo palmarès, Lazza non si ferma e piglia tutto. Con i nuovi #FIMIAwards l'album dei record Sirio (Island Records) da oltre 800MLN di stream complessivi brilla sempre più multi-platino. Entrato di diritto nella storia della FIMI dopo aver conquistato per la ventesima settimana dalla release la vetta della classifica degli album più venduti in Italia (stabilendo un record assoluto di permanenza al n.1 e spostando ancora più in alto l'asticella per la musica italiana e non ...

