Lazio | insediato il Consiglio regionale con la giunta guidata da Francesco Rocca

(Di martedì 14 marzo 2023) Nella seduta di ieri eletto presidente Antonello Aurigemma, di Fratelli d'Italia. U minuto di silenzio per Bruno Astorre, il senatore Pd, a lungo consigliere, scomparso tragicamente lo ...

Nella seduta di ieri eletto presidente Antonello Aurigemma, di Fratelli d'Italia. U minuto di silenzio per Bruno Astorre, il senatore Pd, a lungo consigliere regionale, scomparso tragicamente lo scors... "Auguri di buon lavoro al nuovo Consiglio regionale del Lazio che si è insediato oggi, alla Giunta e al Presidente Francesco Rocca. In Regione Lazio si riparte dal virtuoso processo di rilancio ereditato dalla Giunta di Nicola Zingaretti." Il Consiglio regionale del Lazio, riunito oggi per la prima seduta della dodicesima legislatura, ha... Leodori ha quindi dichiarato insediato il Consiglio regionale della XII legislatura.

Antonio Aurigemma (Fratelli d'Italia) eletto presidente del consiglio con 36 voti. I "vice" sono Pino Cangemi (Lega) e Daniele Leodori (Pd).