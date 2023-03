Lazio, curva a rischio squalifica dopo la sosta (Di martedì 14 marzo 2023) La curva Nord della Lazio a rischio squalifica per i cori antisemiti a Napoli. Il procuratore federale Giuseppe Chiné sta acquisendo... Leggi su calciomercato (Di martedì 14 marzo 2023) LaNord dellaper i cori antisemiti a Napoli. Il procuratore federale Giuseppe Chiné sta acquisendo...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialSSLazio : ??? Curva Nord e Distinti da €10 Acquista fino a quattro biglietti per #LazioAZ ?? - LALAZIOMIA : Lazio, curva a rischio squalifica dopo la sosta - Gianluc93104660 : @sorbakke Hai fatto una foto, complimenti. Sarebbe utile anche capirla… Sotto un confronto dei prezzi per gli abbo… - spallettianoooo : @robiclose @milivnkovic sai che sabato volevo attaccare gli adesivi di ultras lazio in curva sud - 1976_nicola : @il_zeroundici Per carità però se mandate cori anche senza megafono in curva vi seguono. Io ho visto Juve Lazio e s… -