Lazio | Conference League | Sarri prepara il turnover per la sfida con l’Az Alkmaar

(Di martedì 14 marzo 2023) Dopo una prima fase di riscaldamento muscolare di natura tecnica, ladi Mauriziooggi ha svolto un ampio lavoro tattico seguito da una breve partitella a campo ridotto. E’ sempre più vicino l’impegno di giovedì in Olanda contro, valido per il ritorno degli ottavi die il tecnico biancoceleste non lascia nulla al caso. La seduta, infatti, si è conclusa con alcune esercitazioni dedicate alle palle inattive. Un’opzione in più per tentare la rimonta dopo il 2-1 dell’andata per gli olandesi. È previsto comunque un ampio turn over perche potrebbe lanciare Marcos Antonio, Gila e Cancellieri. Non ci sarà Ciro Immobile, che farà di tutto per esserci al derby contro la Roma di domenica. Se ne saprà di più domani alle 19:00 ...

Per la trasferta in Olanda di giovedì la Lazio dovrà fare a meno di Hysaj e Patric ... La coppia centrale per il ritorno degli ottavi di Conference League contro l'AZ Alkmaar vedrà quindi uno tra ...Successivamente, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ed un tesserato interverranno in conferenza stampa alle ore 19:00 dall’AZ Stadion per presentare la gara AZ-Lazio. Sarà possibile seguire ...