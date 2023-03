Lavorate troppo? Ecco che malattia avete | scienza | la scoperta inquietante

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 14 marzo 2023) «Le persone che badano a se stesse dimostrano di avere abilità cognitive più sviluppate: riescono a mettere a fuoco i concetti prima degli altri e a concentrarsi meglio e, in definitiva, tendono a produrre di più». Parola di psicologo, dell'americano Russel Thackeray. Dunque prendersi cura di sé - che non vuol dire solo coccolarsi con tisane e massaggi, ma intraprendere iniziative per supportare la propria salute fisica e mentale, senza trascurare quella emotiva - non è un vezzo da vanitosi, ma un'attenzione destinata a fare la propria fortuna. Già nel 1946 l'Organizzazione mondiale della sanità dava una definizione di salute che va ben oltre l'assenza di malattie: è «uno stato di completo benessere fisico, psichico e sociale». Si chiama armonia tra corpo, mente e rapporti con gli altri. Assodato che una persona che impara a prendersi cura di sé è una risorsa, poiché riesce a ...