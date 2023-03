Laurienté non si ferma (Di martedì 14 marzo 2023) Armand Laurienté è alto poco meno di un metro e ottanta e ha le gambe lunghe e affusolate. Quando scatta sulla fascia sinistra è un grande problema per i difensori avversari: ci sono pochi giocatori che riescono a stare al passo della sua velocità. Se sei un terzino destro e devi affrontare Laurienté, tendenzialmente sai che vivrai una brutta giornata. Dovrai stare attento quando lui ha il pallone, e ti punta portando palla con l’esterno, a piccoli passi, minacciando un’accelerazione che può lasciarti sul posto. Ma dovrai stare attento anche quando il pallone è tra i piedi di un suo compagno. Quello alzerà la testa, e tu allora dovrai mantenere il contatto con Laurienté, non lasciarlo andare. Se quello ti scappa alle spalle, sei morto. Non hai tempo per recuperarlo. Rick Karsdorp è un terzino esperto ma lo scorso autunno, in una ... Leggi su ultimouomo (Di martedì 14 marzo 2023) Armandè alto poco meno di un metro e ottanta e ha le gambe lunghe e affusolate. Quando scatta sulla fascia sinistra è un grande problema per i difensori avversari: ci sono pochi giocatori che riescono a stare al passo della sua velocità. Se sei un terzino destro e devi affrontare, tendenzialmente sai che vivrai una brutta giornata. Dovrai stare attento quando lui ha il pallone, e ti punta portando palla con l’esterno, a piccoli passi, minacciando un’accelerazione che può lasciarti sul posto. Ma dovrai stare attento anche quando il pallone è tra i piedi di un suo compagno. Quello alzerà la testa, e tu allora dovrai mantenere il contatto con, non lasciarlo andare. Se quello ti scappa alle spalle, sei morto. Non hai tempo per recuperarlo. Rick Karsdorp è un terzino esperto ma lo scorso autunno, in una ...

