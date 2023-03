Laura Pausini si sposa con Paolo Carta: le pubblicazioni del matrimonio a Roma (Di martedì 14 marzo 2023) Dopo 18 anni di fidanzamento Laura Pausini ha deciso di sposarsi. Sono, infatti, consultabili sul sito del Comune di Roma le pubblicazioni di matrimonio con Paolo Carta, suo compagno che è nato ed è residente nella capitale. Ancora nessun commento da parte della coppia sui social e non si conosce, dunque, la data delle nozze, che dovrebbe comunque essere tra qualche mese. I due hanno avuto una figlia, Paola, nel 2013. Paolo Carta, che l’anno prossimo compirà 60 anni e ne ha 10 in più di lei, ha un matrimonio e tre figli e tre figli alle spalle. Ha divorziato ufficialmente nel 2012. Nessun commento, almeno finora, da parte dei diretti interessati, né ulteriori indiscrezioni sono trapelate sulla ... Leggi su tpi (Di martedì 14 marzo 2023) Dopo 18 anni di fidanzamentoha deciso dirsi. Sono, infatti, consultabili sul sito del Comune diledicon, suo compagno che è nato ed è residente nella capitale. Ancora nessun commento da parte della coppia sui social e non si conosce, dunque, la data delle nozze, che dovrebbe comunque essere tra qualche mese. I due hanno avuto una figlia, Paola, nel 2013., che l’anno prossimo compirà 60 anni e ne ha 10 in più di lei, ha une tre figli e tre figli alle spalle. Ha divorziato ufficialmente nel 2012. Nessun commento, almeno finora, da parte dei diretti interessati, né ulteriori indiscrezioni sono trapelate sulla ...

