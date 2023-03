Laura Pausini | il matrimonio è ufficiale | «Sposerà il compagno Paolo Carta» Ma sulla data è ancora giallo

(Di martedì 14 marzo 2023)il, con il quale fa coppia fissa da ormai 18 anni. La cantante e il chitarrista non hannoreso nota ladele nemmeno si sono...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Dopo 18 anni d'amore e una figlia, Laura Pausini e lo storico compagno Paolo Carta diventeranno marito e moglie ?? - repubblica : Laura Pausini si sposa con Paolo Carta dopo 18 anni di vita insieme [a cura della redazione Roma] - LauraPausini : “MAI DIRE ORMAI” Leggi la mia intervista per @BillboardItalia: - radiofmfaleria : LAURA PAUSINI - UN BUON INIZIO - discoradioIT : Laura #Pausini si sposa con Paolo Carta, le pubblicazioni di matrimonio sul sito del Comune di #Roma. Sono fidanzat… -

Dopo 18 anni di fidanzamentoha deciso di sposarsi. Sono, infatti, consultabili sul sito del Comune di Roma le pubblicazioni di matrimonio con Paolo Carta, suo compagno che è nato ed è residente nella capitale. ...Matrimonio in vista pere Marco Carta: sul sito del Comune di Roma sono apparse le pubblicazioni La cantante romagnola sta per salire all'altare:si sposa, follower e fan alla notizia hanno ...ROMA. Dopo 18 anni di fidanzamentoha deciso di sposarsi. Sul sito del Comune di Roma sono comparse le pubblicazioni di matrimonio con Paolo Carta, suo compagno che è nato ed è residente nella capitale. Ancora nessun ...

Laura Pausini si sposa con Paolo Carta: le pubblicazioni del matrimonio a Roma Corriere della Sera

Il 2023 ha il profumo dei fiori d’arancio per Laura Pausini. Dopo 18 anni d’amore e una figlia, la cantante sposerà il compagno, il chitarrista Paolo Carta. La notizia, lanciata dal settimanale DiPiù, ...La cantante romagnola sta per salire all'altare: Laura Pausini si sposa, follower e fan alla notizia hanno iniziato a mandare in tilt i social con i commenti. Così dopo 18 anni insieme la Pausini e il ...