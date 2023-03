Laura Pausini e Paolo Carta si sposano: spuntano le pubblicazioni di matrimonio (Di martedì 14 marzo 2023) Dimenticate le indiscrezioni, ora che le voci hanno finalmente trovato conferma. Laura Pausini e Paolo Carta si sposano. A darne la prova sono le pubblicazioni di matrimonio comparse sul sito del Comune di Roma e che non lasciano spazio ai dubbi. Un amore che dura da 18 anni, il loro, coronato dalla nascita della loro meravigliosa bambina Paola e che hanno deciso di suggellare con il fatidico Sì. La data? Ancora da decidere (o da svelare) ma è certo che le nozze saranno celebrate nel 2023. Laura Pausini e Paolo Carta sposi, un sogno che si realizza Il suo foltissimo pubblico ha atteso questa notizia per 18 anni. 18 anni che Laura Pausini ha trascorso al fianco di ... Leggi su dilei (Di martedì 14 marzo 2023) Dimenticate le indiscrezioni, ora che le voci hanno finalmente trovato conferma.si. A darne la prova sono ledicomparse sul sito del Comune di Roma e che non lasciano spazio ai dubbi. Un amore che dura da 18 anni, il loro, coronato dalla nascita della loro meravigliosa bambina Paola e che hanno deciso di suggellare con il fatidico Sì. La data? Ancora da decidere (o da svelare) ma è certo che le nozze saranno celebrate nel 2023.sposi, un sogno che si realizza Il suo foltissimo pubblico ha atteso questa notizia per 18 anni. 18 anni cheha trascorso al fianco di ...

