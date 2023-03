Laura Pausini e Paolo Carta si sposano nel 2023 | spuntano le pubblicazioni di matrimonio

(Di martedì 14 marzo 2023) Dimenticate le indiscrezioni, ora che le voci hanno finalmente trovato conferma.si. A darne la prova sono ledicomparse sul sito del Comune di Roma e che non lasciano spazio ai dubbi. Un amore che dura da 18 anni, il loro, coronato dalla nascita della loro meravigliosa bambina Paola e che hanno deciso di suggellare con il fatidico Sì. La data? Ancora da decidere (o da svelare) ma è certo che le nozze saranno celebrate nel. In aggiornamento

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rtl1025 : Oggi è venuta a trovarci @LauraPausini per celebrare i trent'anni di carriera e raccontarci il suo ultimo singolo… - LauraPausini : “MAI DIRE ORMAI” Leggi la mia intervista per @BillboardItalia: - RadioItalia : . @LauraPausini ha raccontato come è nato il nuovo singolo “Un buon inizio” scritto da Riccardo Zanotti dei… - madd_maddalena : RT @Deabendata4: L'emozione di questa splendida intervista a Laura Pausini è arrivata tutta. La spontaneità travolgente e i sorrisi contagi… - UgoBaroni : RT @Laura84106015: 'come sei brava'detto da Laura Pausini ????????sei bravissima Giulia ?? ?? #r101 #prelemi #giuliasalemi -

e Paolo Carta, la super festa per la comunione della figlia Paola - guarda UN AMORE LUNGO 18 ANNI - L'amore trae il suo chitarrista Paolo esplode alla fine del 2005, durante un ...Ospite di Rosaria Renna e Filippo Firli,ha raccontato gli eventi principali della sua carriera, fin dagli inizi con la hit ' La solitudine '.ha ricordato il sostegno e l'appoggio della sua famiglia e le tappe principali ...ha appena festeggiato 30 anni di carriera. L'ha fatto in grande stile con un 3 concerti in 24 ore in 3 città diverse. New York, Madrid e poi Milano dove ha presentato il suo ultimo ...

Laura Pausini vuole aprire il tour 2023 da Solarolo con due live Ravenna e Dintorni

Laura Pausini e Marco Carta si sposeranno dopo 18 anni dall’inizio della loro relazione e la nascita di una figlia. A provarlo le pubblicazioni di matrimonio consultabili sul sito del comune di Roma.Laura Pausini ha appena festeggiato 30 anni di carriera. L’ha fatto in grande stile con un 3 concerti in 24 ore in 3 città diverse. New York, Madrid e poi Milano dove ha presentato il suo ultimo singo ...