Laura Pausini convola a nozze | sposerà il compagno storico Paolo Carta

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Dopo 18 anni d'amore e una figlia, Laura Pausini e lo storico compagno Paolo Carta diventeranno marito e moglie ?? - repubblica : Laura Pausini si sposa con Paolo Carta dopo 18 anni di vita insieme [a cura della redazione Roma] - AllMusicItalia : Arriva a sorpresa, tramite le pubblicazioni del comune di Roma, la notizia del matrimonio tra Laura Pausini e Paolo… - VickyGolightly : RT @corrierebologna: Dopo 18 anni di relazione e una figlia, i due coronano il sogno: ci sono già le pubblicazioni a Roma - CarlaCarletta2 : Pigiama, plaid ??e mi gusto finalmente l'intervista di oggi a Laura Pausini ?? #R101 #prelemi… -

si sposa con Paolo Carta Così sembra dalle pubblicazioni di matrimonio scovate dal settimanale DiPiù Tv , con tanto di dati anagrafici e la promessa dei futuri sposi. Se la notizia ...Dopo 18 anni di vita insieme e una bambina - Paola di 9 anni -e Paolo Carta si sposano. Sul sito del Comune di Roma sono, infatti, spuntate le pubblicazioni del matrimonio. La cantante, che con il suo compagno condivise sia la vita privata, sia ...... stando alle ultime informazioni apparse sulla stampa sembra infatti chesia finalmente pronta a convolare a nozze con il suo storico compagno, Paolo Carta , con cui sta insieme da ...

MILANO – Dopo le tre special performance di New York, Madrid e Milano di #LAURA30, la straordinaria maratona live per celebrare i trent’anni di carriera della cantante italiana più ascoltata del mondo ...Laura Pausini sposerà il compagno Paolo Carta, con il quale fa coppia fissa da ormai 18 anni. La cantante e il chitarrista non hanno ancora reso nota la data del matrimonio e nemmeno si sono ...