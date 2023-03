Lamborghini - La scocca quasi tutta di carbonio della V12 plug-in

Leggi su quattroruote

(Di martedì 14 marzo 2023) Continua il percorso di avvicinamento verso l'unveiling definitivo dell'eredeAventador, atteso per il prossimo 29 marzo quando si scopriranno stile e nome. Dopo avervi illustrato nel dettaglio l'inedito powertrain ibrido-in, oggi ci è concesso parlare. Piccolo inciso: non è per sadismo che vi diciamo le cose a rate, la nuova Lambo l'abbiamo già vista e ne conosciamo tutti i dettagli, ma è soltanto per la dura legge degli embarghi, che prevedono l'uscita scaglionata delle informazioni in vista del momento del lancio. E visto che le cose da sapere sul progetto LB744 sono davvero tantissime, prese a piccole dosi possono essere metabolizzate un po' meglio. Voi che dite? Come una fusoliera. Comunque, chiusa la parentesi, adesso si parla del suo scheletro. L'Aventador, ...