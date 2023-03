L'allarme dei geologi: "Al Po servirebbero almeno 45 giorni pioggia" (Di martedì 14 marzo 2023) AGI - Resta critica la situazione del Po a causa della siccità e se per contenere i problemi servirebbe una pioggia continua per un mese e mezzo, è ora di ragionare su nuovi interventi e su una programmazione futura. A lanciare l'ennesimo allarme sono i geologi. "La situazione è ancora critica sotto il profilo delle precipitazioni piovose e nevose, oltre che delle temperature superiori alla media soprattutto a Nord del Po - premette Roberto Perotti, Presidente Ordine geologi Lombardia - Dobbiamo agire subito con interventi strutturali atti a correre ai ripari anche da calamità di questa entità. Verificare le reti e intervenire sulle perdite! La Lombardia presenta una notevole geodiversità e conseguentemente sistemi acquiferi molto diversi tra loro. Approfondire gli studi e prevedere nuovi impianti di captazione". "Ci ... Leggi su agi (Di martedì 14 marzo 2023) AGI - Resta critica la situazione del Po a causa della siccità e se per contenere i problemi servirebbe unacontinua per un mese e mezzo, è ora di ragionare su nuovi interventi e su una programmazione futura. A lanciare l'ennesimosono i. "La situazione è ancora critica sotto il profilo delle precipitazioni piovose e nevose, oltre che delle temperature superiori alla media soprattutto a Nord del Po - premette Roberto Perotti, Presidente OrdineLombardia - Dobbiamo agire subito con interventi strutturali atti a correre ai ripari anche da calamità di questa entità. Verificare le reti e intervenire sulle perdite! La Lombardia presenta una notevole geodiversità e conseguentemente sistemi acquiferi molto diversi tra loro. Approfondire gli studi e prevedere nuovi impianti di captazione". "Ci ...

