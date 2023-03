Ladri inseguiti a Santa Severa dopo il furto in villa: “Hanno scavalcato il cancello, correte” (Di martedì 14 marzo 2023) I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Civitavecchia Hanno arrestato due persone, rispettivamente di 27 e 38 anni, entrambi di origine cubana e già gravati da precedenti per reati contro il patrimonio, poiché gravemente indiziati di essere fuggiti da una privata abitazione dopo aver tentato di forzarne la porta d’ingresso. Gli indagati, spaventati da alcuni rumori e scoperti dal custode del comprensorio ubicato nella Località Santa Severa del Comune di Santa Marinella, a poche decine di metri dalla S.S. 1 Aurelia, sono stati scorti dall’uomo mentre scavalcavano il cancello d’ingresso della villetta. Immediatamente avvisati, i Carabinieri della Compagnia di Via Antonio da Sangallo sono sopraggiunti a tutta velocità cogliendoli ancora nell’atto di fuggire ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 14 marzo 2023) I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Civitavecchiaarrestato due persone, rispettivamente di 27 e 38 anni, entrambi di origine cubana e già gravati da precedenti per reati contro il patrimonio, poiché gravemente indiziati di essere fuggiti da una privata abitazioneaver tentato di forzarne la porta d’ingresso. Gli indagati, spaventati da alcuni rumori e scoperti dal custode del comprensorio ubicato nella Localitàdel Comune diMarinella, a poche decine di metri dalla S.S. 1 Aurelia, sono stati scorti dall’uomo mentre scavalcavano ild’ingresso della villetta. Immediatamente avvisati, i Carabinieri della Compagnia di Via Antonio da Sangallo sono sopraggiunti a tutta velocità cogliendoli ancora nell’atto di fuggire ...

