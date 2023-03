“L’accordo Italia – Libia non cura gli interessi libici”, conversazione col ministro del Petrolio e Gas Mohamed Aoun (Di martedì 14 marzo 2023) “Se la legge non viene rispettata e gli interessi della Libia non vengono curati, non sarò d’accordo con chiunque nello Stato libico”. Parole di Mohamed Aoun, ministro del Petrolio e del Gas nel Governo di Unità Nazionale libico. Il ministro Aoun, in questa intervista, chiarisce molte notizie che circolano da qualche tempo, condividendo la sua vasta conoscenza ed esperienza nel settore petrolifero, da cui dipende maggiormente la ricchezza del popolo libico. Infografica – La biografia dell’intervistato Mohamed Aounministro Aoun, grazie per aver accettato questa intervista. Inizialmente hai fortemente criticato L’accordo tra l’ENI ... Leggi su strumentipolitici (Di martedì 14 marzo 2023) “Se la legge non viene rispettata e glidellanon vengonoti, non sarò d’accordo con chiunque nello Stato libico”. Parole didele del Gas nel Governo di Unità Nazionale libico. Il, in questa intervista, chiarisce molte notizie che circolano da qualche tempo, condividendo la sua vasta conoscenza ed esperienza nel settore petrolifero, da cui dipende maggiormente la ricchezza del popolo libico. Infografica – La biografia dell’intervistato, grazie per aver accettato questa intervista. Inizialmente hai fortemente criticatotra l’ENI ...

