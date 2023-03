“La Wagner è molto potente in Africa, dove muove una guerra ibrida”, Flavia Giacobbe a FuoriCampo. Il video (Di martedì 14 marzo 2023) Il direttore di Formiche e Airpress, Flavia Giacobbe, a FuoriCampo con Roberto Inciocchi su Sky Tg24 parla di guerra ibrida, migranti e il ruolo dei mercenari della Wagner in Africa. “Sono mercenari senza legge, un asso nella manica di Putin che agisce fuori dal diritto internazionale. In Africa il gruppo è presente e potrebbe essere dietro alla crisi migratoria, una forma di attacco ibrido”. Ne parla anche l’ultimo numero della rivista Formiche: Wagner. Cavalcata verso gli inferi (all’ombra del Cremlino). Leggi su formiche (Di martedì 14 marzo 2023) Il direttore di Formiche e Airpress,, acon Roberto Inciocchi su Sky Tg24 parla di, migranti e il ruolo dei mercenari dellain. “Sono mercenari senza legge, un asso nella manica di Putin che agisce fuori dal diritto internazionale. Inil gruppo è presente e potrebbe essere dietro alla crisi migratoria, una forma di attacco ibrido”. Ne parla anche l’ultimo numero della rivista Formiche:. Cavalcata verso gli inferi (all’ombra del Cremlino).

