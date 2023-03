La Wagner dietro il boom di sbarchi? Analizziamo le parole di Crosetto (Di martedì 14 marzo 2023) Roma, 14 mar – Stanno facendo discutere le dichiarazioni del ministro della Difesa, Guido Crosetto, sul presunto ruolo dei mercenari russi della Wagner nell’aumento degli sbarchi in Italia. Cosa c’è dietro? C’è del vero in quanto affermato dal ministro oppure ha ragione il leader dei Verdi, Angelo Bonelli, nel dire che quella di Crosetto non è altro che “una dichiarazione che ha il solo scopo di distrarre l’opinione pubblica dalle drammatiche responsabilità del governo Meloni”? Per comprenderlo bene, partiamo intanto dalle parole di Crosetto, rilanciate da Tajani e dal premier Meloni. Aumento degli sbarchi: le parole di Crosetto sulla Wagner e la replica “Mi sembra che l’aumento esponenziale del ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 14 marzo 2023) Roma, 14 mar – Stanno facendo discutere le dichiarazioni del ministro della Difesa, Guido, sul presunto ruolo dei mercenari russi dellanell’aumento degliin Italia. Cosa c’è? C’è del vero in quanto affermato dal ministro oppure ha ragione il leader dei Verdi, Angelo Bonelli, nel dire che quella dinon è altro che “una dichiarazione che ha il solo scopo di distrarre l’opinione pubblica dalle drammatiche responsabilità del governo Meloni”? Per comprenderlo bene, partiamo intanto dalledi, rilanciate da Tajani e dal premier Meloni. Aumento degli: ledisullae la replica “Mi sembra che l’aumento esponenziale del ...

