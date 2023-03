La volata Champions più lenta di sempre

(Di martedì 14 marzo 2023) Piano, pianissimo, praticamente fermi. Inchiodati in uno stucchevole surplace alle spalle del Napoli in cui nessuno vuole fare lo sforzo di strappare per primo, garantendosi un posto al sole nellaLeague che per tutti rappresenta il crinale di giudizio della stagione: di qua il Paradiso e di là il fallimento. Nella 26° giornata si è toccato l'apice perché Inter, Milan, Roma, Lazio e Atalanta hanno raccolto insieme la miseria di 3 punti sui 15 a disposizione e per trovare qualcuno che abbia vinto si è dovuti scendere alla Juventus che nominalmente è la settima del tabellone. E che ora, anche penalizzata, vede il quarto postodistante 10 lunghezze che sono tantissime ma non una montagna impossibile da scalare, soprattutto se le altre proseguiranno nel ciapanò degli ultimi due mesi. Perché la realtà è che non si ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... capuanogio : ?? Nelle ultime 5 giornate le squadre che inseguono un posto in #ChampionsLeague hanno lasciato per strada 30 dei 6… - marbellapelato : Ad oggi mi viene in mente gente come Di Maria ma campioni così non verrebbero mai a vincere lo scudetto col Napoli… - SchoneKapelle : La volata Champions dell'Internazioanale Milano WTF!! - AloBrasil1974 : La volata champions dietro al Napoli è un ciapa no. - milansette : Volata Champions, i precedenti non sorridono a Inzaghi. Pioli e Allegri invece... -

Ma è soprattutto un peso enorme per la squadra di Sarri nellaper un posto in. Un mistero da risolvere a più presto per evitare che si trasformi in un danno nel momento decisivo ...... e Jacob Sorensen , suo collega del Norwich, in un match diinglese. I due si sono ritrovati faccia a faccia in seguito ad uno scontro di gioco, e dopo qualche parolaO'Nien ha dato ...Kvaratskhelia festeggia una rete Kvara sempre più protagonista dellascudetto del Napoli. Dopo l'inciampo contro la Lazio, Kvara e compagni hanno subito ripreso ...e senza limiti per la...

Volata Champions, il borsino di oggi: salgono Roma e Lazio, scende il Milan Virgilio Sport

Piano, pianissimo, praticamente fermi. Inchiodati in uno stucchevole surplace alle spalle del Napoli in cui nessuno vuole fare lo sforzo di strappare per primo, garantendosi un posto al sole nella ...Meno di un gol a partita nelle ultime otto gare: rossoneri traditi dall'attacco e soprattutto da un irriconoscibile portoghese ...