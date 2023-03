La Uefa ha chiesto alla Procura di Torino gli atti delle indagini suppletive sui conti della Juventus (Di martedì 14 marzo 2023) La Uefa ha chiesto alla Procura di Torino gli atti delle indagini sui conti della Juventus. Si tratta dei documenti aggiuntivi (circa 1000 pagine) che hanno rimpolpato l’inchiesta in un secondo momento, che riguardano il lavoro svolto dai Procuratori tra dicembre e gennaio. Comprendono, tra le altre cose, le dichiarazioni di Paulo Dybala, le confessioni dei membri dimissionari del Consiglio di amministrazione della Juventus e anche gli accordi segreti con gli altri club. Sono gli atti, per intenderci, che hanno spinto il Procuratore Chiné a chiedere altri 20 giorni di proroga per chiudere l’istruttoria sulle due ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 14 marzo 2023) Lahadiglisui. Si tratta dei documenti aggiuntivi (circa 1000 pagine) che hanno rimpolpato l’inchiesta in un secondo momento, che riguardano il lavoro svolto daitori tra dicembre e gennaio. Comprendono, tra le altre cose, le dichiarazioni di Paulo Dybala, le confessioni dei membri dimissionari del Consiglio di amministrazionee anche gli accordi segreti con gli altri club. Sono gli, per intenderci, che hanno spinto iltore Chiné a chiedere altri 20 giorni di proroga per chiudere l’istruttoria sulle due ...

