La UE ai produttori | “Continuate a sviluppare anche i motori termici | sull’elettrico ancora nessuna decisione”

(Di martedì 14 marzo 2023) Il commissario all’Industria Thierry Breton fa il punto della situazione in un’intervista alla televisione francese. E se in punta di diritto il suo ragionamento non fa una piega, è la prima volta che un esponente di spicco della UE non dà più per scontato il passaggio all’elettrico nel 2035....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... algablu : RT @rubio_chef: Il buon @Antonio_Tajani sionista emozionato, sarà all’ultima alla presentazione dell’acceleratore Business Innovation Facto… - RedUmmar : RT @rubio_chef: Il buon @Antonio_Tajani sionista emozionato, sarà all’ultima alla presentazione dell’acceleratore Business Innovation Facto… - aurapara : RT @rubio_chef: Il buon @Antonio_Tajani sionista emozionato, sarà all’ultima alla presentazione dell’acceleratore Business Innovation Facto… - LuigiPasello : RT @rubio_chef: Il buon @Antonio_Tajani sionista emozionato, sarà all’ultima alla presentazione dell’acceleratore Business Innovation Facto… - rubio_chef : Il buon @Antonio_Tajani sionista emozionato, sarà all’ultima alla presentazione dell’acceleratore Business Innovati… -

...bellica Usa (basti guardare l'impennata dei titoli azionari dei primi cinquedi armi al ... Questo blog nasce da un'idea dei lettori,a renderlo il vostro spazio. Diventare ...Quale sarà la veritàa leggere per scoprirlo! Gli aromi naturali provengono da fonti ... In passato, però, durante gli anni '60 e '70 idi alimenti usavano quantità molto piccole ...... non lo saprete mai sea scappare). Anche sul creepypasta forse più famoso di internet ... perché è così che ragionano i, giusto Sbagliato. Il lavoro di Kane Pixel ha più di un ...

La UE ai produttori: “Continuate a sviluppare anche i motori termici ... DMove.it

MeteoWeb ”Il governo italiano è fortemente contrario al regolamento su Euro 7. Aggiungo la posizione contraria anche al dossier CO 2 per veicoli leggeri e pesanti, a meno che non rientrino i biocarbur ...Secondo dati forniti dalla Commissione UE, l'Europa ha stanziato circa 400 milioni di euro per sostenere gli Stati membri durante il primo anno di epidemia. Questi fondi sono destinati in particolare ...