“La Tv dei 100 e Uno”: le anticipazioni e gli ospiti di mercoledì 15 marzo (Di martedì 14 marzo 2023) “La Tv dei 100 e Uno” il nuovo programma di Piero Chiambretti: le anticipazioni e gli ospiti di mercoledì 15 marzo mercoledì 15 marzo arriva in prima serata su Canale 5 “La Tv dei 100 e Uno”. Piero Chiambretti capitanerà una platea di 100 piccoli protagonisti (tutti tra i 6 e gli 11 anni), che per la prima volta si troveranno insieme in uno studio televisivo, dando vita a tre puntate di uno spettacolo in cui i grandi torneranno bambini e i bambini saranno meglio dei grandi. Piero Chiambretti gestirà con la consueta spontaneità e ironia l’irrefrenabile e imprevedibile platea. Leggi anche –> Aurora Ramazzotti racconta tutto dell’attesa e dell’arrivo del suo bambino I bambini metteranno simpaticamente alla prova alcuni special guest che si alterneranno nel corso delle 3 puntate ... Leggi su 361magazine (Di martedì 14 marzo 2023) “La Tv dei 100 e Uno” il nuovo programma di Piero Chiambretti: lee glidi1515arriva in prima serata su Canale 5 “La Tv dei 100 e Uno”. Piero Chiambretti capitanerà una platea di 100 piccoli protagonisti (tutti tra i 6 e gli 11 anni), che per la prima volta si troveranno insieme in uno studio televisivo, dando vita a tre puntate di uno spettacolo in cui i grandi torneranno bambini e i bambini saranno meglio dei grandi. Piero Chiambretti gestirà con la consueta spontaneità e ironia l’irrefrenabile e imprevedibile platea. Leggi anche –> Aurora Ramazzotti racconta tutto dell’attesa e dell’arrivo del suo bambino I bambini metteranno simpaticamente alla prova alcuni special guest che si alterneranno nel corso delle 3 puntate ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nelloscavo : Gli 007 dicono che ci sono 700mila 'pronti a partire'? Non lo dicono, perché quello è il numero dei migranti in… - sole24ore : ?? #Banche #Usa, dopo #Svb fallisce anche #Signature. Tesoro e #Fed: protezioni al 100% dei depositi. Cresce la paur… - ZanAlessandro : Dopo aver approvato decreti che di fatto ostacolano il salvataggio di vite in mare, dopo aver colpevolizzato le vit… - ingcent : @confundustria E quando in tendenza c'è Stalin o Mao partono le foto dei gulag, dei lager e l'elenco di 100 milioni… - redback81 : @RominaMalez I #NoVax sono sopravvissuti perché la mortalità non era del 100%, ma siete morti in rapporto molto più… -