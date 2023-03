La tragica scomparsa di Vincenzo Spera: il messaggio di cordoglio dell’ATIP – Associazione Teatri Italiani Privati (Di martedì 14 marzo 2023) “Con sconcerto e profondo cordoglio gli Associati ATIP si stringono attoniti intorno ai familiari del collega e amico Vincenzo Spera, drammaticamente e ingiustamente strappato al suo entusiasmo e alla sua energia da un tragico evento. La Musica e tutto lo spettacolo dal vivo perdono un grande rappresentante il cui impegno e valore avevano portato grandi risultati a tutto il settore. Che tanta musica accompagni il suo viaggio”. Il Presidente Massimo Romeo Piparo a nome di tutti gli Associati ATIP Max L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 14 marzo 2023) “Con sconcerto e profondo cordoglio gli Associati ATIP si stringono attoniti intorno ai familiari del collega e amico, drammaticamente e ingiustamente strappato al suo entusiasmo e alla sua energia da un tragico evento. La Musica e tutto lo spettacolo dal vivo perdono un grande rappresentante il cui impegno e valore avevano portato grandi risultati a tutto il settore. Che tanta musica accompagni il suo viaggio”. Il Presidente Massimo Romeo Piparo a nome di tutti gli Associati ATIP Max L'articolo proviene da Italia Sera.

