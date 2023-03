La tiktoker Savannah Glembin avvolge il figlio nella plastica per “punizione” | intervengono i servizi sociali

(Di martedì 14 marzo 2023) Saannahvive negli Stati Uniti e può vantare più di 1 milione di follower su TikTok, dove ama pubblicare post relativi alla sua vita privata e non solo. Uno di questi ha avuto però conseguenze per lei tutt’altro che piacevoli: qui, infatti, si vedeva suoGunnar, di soli due anni, avvolto, in una modalità simile a quanto gli egiziani facevano con le mummie. Un modo di agire dettato dalla volontà di dargli una “” per un suo comportamento che lei riteneva sbagliato. Ben presto, come è facile immaginare, il video è diventato virale, al punto tale che sono stati diversi gli utenti che si sono scagliati contro di lei sottolineando quanto quello non sia certamente il modo di agire ideale con un bambino. Non solo, c’è stato chi ha segnalato l’episodio agli assistenti ...

Avvolge il figlio di 2 anni nella plastica per punirlo e pubblica il video su TikTok, i servizi sociali glielo

