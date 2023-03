La Super Coppa Italiana diventa una final four in Arabia Saudita. Più partite in tv, meno tifosi allo stadio (Di martedì 14 marzo 2023) La Lega di Serie A ha dato il via libera al cambiamento della Super Coppa Italiana. A disputare la nuova Super Coppa Italiana non saranno più soltanto la vincitrice della Coppa Italia e dello Scudetto. La Super Coppa Italiana non sarà più assegnata in una singola finalissima. Per vincere la nuova Super Coppa Italiana sarà necessario imporsi in una final four con ai nastri di partenza le prime due del campionato e le finaliste di Coppa Italia. La Super Coppa Italiana si disputerà in Arabia Saudita la ... Leggi su optimagazine (Di martedì 14 marzo 2023) La Lega di Serie A ha dato il via libera al cambiamento della. A disputare la nuovanon saranno più soltanto la vincitrice dellaItalia e dello Scudetto. Lanon sarà più assegnata in una singolaissima. Per vincere la nuovasarà necessario imporsi in unacon ai nastri di partenza le prime due del campionato e leiste diItalia. Lasi disputerà inla ...

