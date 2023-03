La strategia Usa nell'Indo-Pacifico passa (anche) da Canberra (Di martedì 14 marzo 2023) Canberra punta a consolidare la sponda con Nuova Delhi. Durante una visita in India, il premier australiano, Anthony Albanese, ha reso noto di voler rafforzare i legami nei settori del commercio e della Difesa. “Abbiamo concordato una conclusione del nostro ambizioso Comprehensive Economic Cooperation Agreement il prima possibile e spero che saremo in grado di finalizzarlo quest'anno”, ha dichiarato Albanese venerdì. “Questo accordo trasformativo realizzerà il pieno potenziale della relazione economica bilaterale, creando nuove opportunità di lavoro e innalzando gli standard di vita per le persone sia in Australia che in India”, ha proseguito, specificando di voler incrementare anche i rapporti sul fronte della sicurezza. “La cooperazione in materia di sicurezza è un pilastro importante nel partenariato strategico globale tra India e Australia”, ha ... Leggi su panorama (Di martedì 14 marzo 2023)punta a consolidare la sponda con Nuova Delhi. Durante una visita in India, il premier australiano, Anthony Albanese, ha reso noto di voler rafforzare i legami nei settori del commercio e della Difesa. “Abbiamo concordato una conclusione del nostro ambizioso Comprehensive Economic Cooperation Agreement il prima possibile e spero che saremo in grado di finalizzarlo quest'anno”, ha dichiarato Albanese venerdì. “Questo accordo trasformativo realizzerà il pieno potenziale della relazione economica bilaterale, creando nuove opportunità di lavoro e innalzando gli standard di vita per le persone sia in Australia che in India”, ha proseguito, specificando di voler incrementarei rapporti sul fronte della sicurezza. “La cooperazione in materia di sicurezza è un pilastro importante nel partenariato strategico globale tra India e Australia”, ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... michele_geraci : La strategia #UE della #VonDerLeyen resta immutata: 'Noi in UE ci sacrifichiamo, distruggiamo le nostre industrie.… - gjscco : RT @angelo_falanga: #VelenoQB ???????? LA RUSSIA SFIDA L'EGEMONIA DEGLI USA NELLA BANCA MONDIALE La Federazione Russa ha escogitato una strateg… - DayanaDiddiDave : RT @TrueReportNet: ???????? LA RUSSIA SFIDA L'EGEMONIA DEGLI USA NELLA BANCA MONDIALE La Federazione Russa ha escogitato una strategia per pri… - MazerRackham_id : RT @TrueReportNet: ???????? LA RUSSIA SFIDA L'EGEMONIA DEGLI USA NELLA BANCA MONDIALE La Federazione Russa ha escogitato una strategia per pri… - TrueReportNet : ???????? LA RUSSIA SFIDA L'EGEMONIA DEGLI USA NELLA BANCA MONDIALE La Federazione Russa ha escogitato una strategia pe… -