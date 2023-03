La star di Mad Men Christina Hendricks annuncia il suo fidanzamento (Di martedì 14 marzo 2023) Christina Hendricks, nota per i suoi ruoli in Mad Men e Good Girls, ha annunciato il suo fidanzamento con il suo compagno di lunga data, e operatore di macchina, George Bianchini. Nel corso del fine settimana, la star di Mad Men, Christina Hendricks, nota anche per il suo ruolo in Good Girls, ha annunciato attraverso i social il suo fidanzamento con il compagno di lunga data e operatore di macchina da presa George Bianchini. Christina Hendricks si è dunque affidata al suo profilo Instagram ufficiale per annunciare il suo fidanzamento con George Bianchini, il quale ha lavorato anche alla prima stagione di Good Girls. Secondo quanto riportato da ComicBook, i due si sono ... Leggi su movieplayer (Di martedì 14 marzo 2023), nota per i suoi ruoli in Mad Men e Good Girls, hato il suocon il suo compagno di lunga data, e operatore di macchina, George Bianchini. Nel corso del fine settimana, ladi Mad Men,, nota anche per il suo ruolo in Good Girls, hato attraverso i social il suocon il compagno di lunga data e operatore di macchina da presa George Bianchini.si è dunque affidata al suo profilo Instagram ufficiale perre il suocon George Bianchini, il quale ha lavorato anche alla prima stagione di Good Girls. Secondo quanto riportato da ComicBook, i due si sono ...

