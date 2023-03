La Stampa mette l’aureola alla Schlein: come appare in Elly in tv, miracolo, lo share si alza… (Di martedì 14 marzo 2023) La glorificazione di Elly Schlein da parte della Stampa non conosce limiti. E’ un lirismo che si autoalimenta di giorno in giorno, senza sprezzo del ridicolo da parte di una testata sulla carta “indipendente”. Dice: ma se c’è la notizia, tutto è giustificato. E la “notizia”, se così vogliamo chiamarla, sarebbe il fatto che basta l’apparizione di Elly in tv per far volare lo share. Altro che Sanremo e Amadeus, la segretaria dem è capace di resuscitare anche trasmissioni sonnacchiose come In mezz’ora di Lucia Annunziata. Perché lei “buca il video”. Il titolo recita proprio così. Testo: “La novità Elly Schlein piace, e in televisione si sono subito accorti che “buca” il video. Raccontano i dati della trasmissione di Lucia Annunziata, «Mezz’ora in più» ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 14 marzo 2023) La glorificazione dida parte dellanon conosce limiti. E’ un lirismo che si autoalimenta di giorno in giorno, senza sprezzo del ridicolo da parte di una testata sulla carta “indipendente”. Dice: ma se c’è la notizia, tutto è giustificato. E la “notizia”, se così vogliamo chiamarla, sarebbe il fatto che basta l’apparizione diin tv per far volare lo. Altro che Sanremo e Amadeus, la segretaria dem è capace di resuscitare anche trasmissioni sonnacchioseIn mezz’ora di Lucia Annunziata. Perché lei “buca il video”. Il titolo recita proprio così. Testo: “La novitàpiace, e in televisione si sono subito accorti che “buca” il video. Raccontano i dati della trasmissione di Lucia Annunziata, «Mezz’ora in più» ...

