La sinistra fa tornare l'odio anni Settanta: sfregi alla memoria con urla e insulti (Di martedì 14 marzo 2023) Cori, urla e un odio che riporta alla mente gli anni Settanta. Quelli degli scontri tra «camerati» e «compagni». Delle scuole di «destra» ben distinte da quelle di «sinistra». Dei volantini, delle risse furibonde e, purtroppo dei tanti, troppi morti tra i più giovani. Ieri mattina il sottosegretario all'Istruzione e al Merito, Paola Frassinetti, si è recato all'istituto Molinari di Milano per ricordare Sergio Ramelli esponente del Fronte della Gioventù, nell'anniversario della sua aggressione. Una lunga agonia, che lo portò alla morte. Al suo arrivo, l'esponente di Fratelli d'Italia è stata contestata dai manifestanti della Rete Milano Antifascista e dei rappresentanti di Adl Cobas e Usb. Che le hanno intonato numerosi cori: «Vergogna, lei e il ... Leggi su iltempo (Di martedì 14 marzo 2023) Cori,e unche riportamente gli. Quelli degli scontri tra «camerati» e «compagni». Delle scuole di «destra» ben distinte da quelle di «». Dei volantini, delle risse furibonde e, purtroppo dei tanti, troppi morti tra i più giovani. Ieri mattina il sottosegretario all'Istruzione e al Merito, Paola Frassinetti, si è recato all'istituto Molinari di Milano per ricordare Sergio Ramelli esponente del Fronte della Gioventù, nell'versario della sua aggressione. Una lunga agonia, che lo portòmorte. Al suo arrivo, l'esponente di Fratelli d'Italia è stata contestata dai manifestanti della Rete Milano Antifascista e dei rappresentanti di Adl Cobas e Usb. Che le hanno intonato numerosi cori: «Vergogna, lei e il ...

