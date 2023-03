La Salernitana ferma il Milan a San Siro | Dia risponde a Giroud

(Di martedì 14 marzo 2023) Tempo di lettura: 4 minutiL’ultima casalinga gli aveva dato il secondo posto, Sangliel’aveva ridato e gliel’ha tolto di nuovo. Dal nerazzurro atalantino al nerazzurro degli ex interisti Sousa, Candreva, Pirola e Bonazzoli, Pioli accarezza il secondo posto e lo deve lasciare andare dopo un’ora e due minuti di gioco. Merito di Sousa e di unacoraggiosa, capace di giocarsi a viso aperto i quasi 100 minuti di gioco, riacciuffando il pari nella ripresa. Per la prima volta nell’era tre punti, tra i partenti rossoneri nessun italiano, con Tonali in panchina per fare spazio a Bennacer, in mediana con Krunic. Striscione in curva e lutto al braccio per ricordare Italo Galbiati, fascia al bicipite di Theo Hernandez. Ritmi alti, con i campani che tengono su la linea di difesa e abbassano i centrali di metà campo, chiudendo gli spazi. Il primo ...

A San Siro la1 - 1 il Milan, che perde ancora punti dopo la sconfitta della giornata precedente a Firenze: al gol di Olivier Giroud nel recupero del primo tempo ha risposto Boulaye Dia al quarto ...... palla verso il secondo palo ma l'arbitroil gioco ravvisando un fallo in attacco a ... nel frattempo potete restare aggiornati anche sulla diretta di Milan -41' Sounas per Situm che ...In attesa di Milan -, la Lazio rimane terza con 49 punti, a seguito dello 0 - 0 con il Bologna. Attenzione alla Roma, quinta ea quota 47 dopo il 4 - 3 subito in casa dal Sassuolo. ...

Milan Salernitana 1-1, Dia risponde a Giroud e ferma i rossoneri Tag24

Ancora uno stop in campionato per il Milan: finisce 1-1 a San Siro, Dia ferma i rossoneri dopo il gol del momentaneo vantaggio di Giroud Salernitana Il tabellino di Milan-Salernitana 1-1: Milan (3-4-2 ...Dopo la grande gioia dell’approdo ai quarti di finale di Champions League, il Milan non riesce a rilanciarsi in campionato pareggiando in casa ...